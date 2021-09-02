Спирс не будут привлекать к ответственности за избиение домработницы

Нью-Йорк, 2 сентября. Домработница Бритни Спирс хотела привлечь исполнительницу песен к ответственности за избиение, но ее жалобу отклонили из-за недостаточного количества доказательств.

Жалобу сотрудницы Бритни Спирс рассматривал руководитель отдела по административным правонарушениям в Тайзанд-Оуксе Блейк Хеллер. Он не нашел доказательств, подтверждающих слова домработницы об избиении, и отклонил иск. Певице не будут предъявлять никаких обвинений, об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

По данным портала TMZ, инцидент произошел 16 августа в доме американской поп-дивы, которая якобы подралась с помощницей из-за своих собак. Женщина заявила, что Бритни Спирс обвинила ее в отсутствии животных дома — они несколько дней жили в ветеринарной клинике. Пострадавшая написала жалобу, в которой рассказала, как работодательница ударила ее по руке. Шериф счет, что этот факт невозможно доказать.

Американская певица продолжает бороться с отцом за свободу от опеки. Адвокат исполнительницы песен заявил, что Джеймс Спирс хочет получить от дочери компенсацию в 2 миллиона долларов.