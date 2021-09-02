Авторы хита «3 сентября» исполнили желание Шуфутинского

Москва, 2 сентября. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский заявил, что песня «3 сентября» была написана двумя известными музыкантами, которые просто исполнили его желание.

Шуфутинский в начале осени поделился историей создания хита «3 сентября». Оказалось, что трек в свое время написали музыканты Игорь Николаев и Игорь Крутой по его просьбе.

«Мы на гастролях стояли на лесенке какого-то театра. Я между двумя Игорями говорю: «Пацаны, я могу загадывать желание. Вы для меня напишите песню, а я ее спою». Вот и появилась песня «3 сентября». С тех пор прошло больше 25 лет. Песню любят — молодежь все больше к ней подключается, пожилые без нее жить не могут», — заявил в беседе с телеканалом «Звезда» Шуфутинский.

Шуфутинский отметил, что у него нет никакого отвращения к композиции. Он в целом не понимает, почему вообще должны быть какие-то негативные эмоции на этот счет.

В 2019 году исполнитель поделился с поклонниками своим переживаниями. Он признался, что не хочет оставаться один 3 сентября, сообщает телеканал «360». Фанаты поддержали кумира в соцсетях.

Михаил Шуфутинский в начале лета сообщил, что после перенесенного коронавируса у него появилось необычное осложнение. После болезни по неизвестной причине он начал хромать.