«Звучит как сарказм»: Зеленский предложил Байдену привлечь США к разрешению ситуации в Донбассе

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с ФАН заявил, что на фоне ситуации, которая происходит в Афганистане, очень странно просить у США помощи в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом он предложил ему форматы имплементации мирного урегулирования конфликта в Донбассе с помощью представителей США на уровне президента. По словам украинского лидера, США будут думать над его предложением.

«Это очень забавно звучит на фоне событий в Афганистане, где американцы показали свое «умение» урегулировать конфликты. Они оставили огромные проблемы для всех стран этого региона, да и для стран Европы, которым нужно будет где-то располагать беженцев», — рассказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Doug Mills

После помощи США страны оказываются не в самом лучшем положении, подчеркнул Дудчак.

«Именно сейчас обращаться к США с просьбой помочь урегулировать конфликт — звучит как какой-то сарказм. Я понимаю, что Зеленский и не думал шутить или издеваться над Байденом, но звучит это именно так. По крайней мере, для представителей различных стран мира. Вряд ли это можно назвать эффективным решением проблемы или его попыткой», — объяснил политолог.

Александр Дудчак отметил, что Владимиру Зеленскому ни к чему обращаться к американскому лидеру с такими просьбами, поскольку все в его руках. По словам политолога, Зеленский давно должен был сам встретиться с представителями республик напрямую, а не рассказывать басни о «российской угрозе» и игнорировать порядок выполнения Минских соглашений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, которая «постоянно лает на Россию», выгодна Западу. Министр иностранных дел России вспомнил слова Владимира Зеленского о том, что некоторым гражданам стоит покинуть страну, если они считают себя русскими.