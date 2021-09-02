Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 17:42
17:38
Общество
Рогозин не полетел в космос, потому что «жизнь по-другому сложилась»
17:36
Спорт
Фигурист Дмитрий Алиев поборется за третью квоту для России на ОИ-2022
17:36
Шоу-бизнес
Холли Берри раскрыла худший совет, который она когда-либо получала
17:33
Происшествия
Врача подозревают в получении взятки от иностранца за лечение COVID-19 в Подмосковье
17:33
Происшествия
Полиция проводит обыск в гостинице на Тверской после сообщения о стрельбе в номере
17:29
Экономика
Объем международных резервов России увеличился до нового рекорда
17:29
Общество
Прокуратура нашла нарушения при «реставрации» планетария Пензы
17:26
Происшествия
В Екатеринбурге арестован помощник экс-схимонаха Сергия Могучев
17:26
Весь мир
Вынужденный выбор: ливанцы активно осваивают возобновляемые источники энергии
17:24
Общество
Психолог Зберовский объяснил, когда мужчины могут страдать от комплекса «прицепа»
Все новости

«Звучит как сарказм»: Зеленский предложил Байдену привлечь США к разрешению ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:29
Политика
«Звучит как сарказм»: Зеленский предложил Байдену привлечь США к разрешению ситуации в Донбассе
Новостное агентство «Харьков».  / 

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с ФАН заявил, что на фоне ситуации, которая происходит в Афганистане, очень странно просить у США помощи в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом он предложил ему форматы имплементации мирного урегулирования конфликта в Донбассе с помощью представителей США на уровне президента. По словам украинского лидера, США будут думать над его предложением.

«Это очень забавно звучит на фоне событий в Афганистане, где американцы показали свое «умение» урегулировать конфликты. Они оставили огромные проблемы для всех стран этого региона, да и для стран Европы, которым нужно будет где-то располагать беженцев», — рассказал собеседник ФАН.

Звучит как сарказм: Зеленский предложил Байдену привлечь США к разрешению ситуации в Донбассе
Global Look Press  / Doug Mills

После помощи США страны оказываются не в самом лучшем положении, подчеркнул Дудчак.

«Именно сейчас обращаться к США с просьбой помочь урегулировать конфликт — звучит как какой-то сарказм. Я понимаю, что Зеленский и не думал шутить или издеваться над Байденом, но звучит это именно так. По крайней мере, для представителей различных стран мира. Вряд ли это можно назвать эффективным решением проблемы или его попыткой», — объяснил политолог.

Александр Дудчак отметил, что Владимиру Зеленскому ни к чему обращаться к американскому лидеру с такими просьбами, поскольку все в его руках. По словам политолога, Зеленский давно должен был сам встретиться с представителями республик напрямую, а не рассказывать басни о «российской угрозе» и игнорировать порядок выполнения Минских соглашений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, которая «постоянно лает на Россию», выгодна Западу. Министр иностранных дел России вспомнил слова Владимира Зеленского о том, что некоторым гражданам стоит покинуть страну, если они считают себя русскими.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Звучит как сарказм»: Зеленский предложил Байдену привлечь США к разрешению ситуации в Донбассе
донбасс зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru