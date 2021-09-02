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Российские пловчихи взяли серебро в эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:41
Спорт
Российские пловчихи взяли серебро в эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде
Global Look Press  /  Du Xiaoyi/XinHua

Токио, 2 сентября. Соревнования в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием состоялись 2 сентября, российские спортсменки завоевали серебряную медаль.

Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян показали результат 4 минуты 55,55 секунды в комплексном плавании. Они выступали в категориях с S5 по S10, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лидерами эстафеты 4х100 стали американки. Пловчихи из США финишировали спустя 4 минуты 52,40 секунды с момента старта. Бронзовая награда досталась команде из Австралии, показавшей результат 4 минуты 55,70 секунды.

Еще одним серебряным призером 2 сентября стал российский пловец Вячеслав Емельянцев. Он участвовал в соревнованиях по плаванию на спине. Спортсмен преодолел дистанцию в 100 метров за 59,05 секунды.

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паралимпиада серебро пловчихи
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