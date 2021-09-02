Экс-вратарь сборной России Крицюк подписал контракт с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 2 сентября. Голкипер португальского клуба «Жил Висенте» Станислав Крицюк перешел в «Зенит».

Пресс-служба «Зенита» в Twitter-аккаунте сообщила о подписании контракта с 30-летним российским голкипером Станиславом Крицюком. С вратарем было заключено соглашение по схеме «1+1». Сумму сделки в «Зените» не разглашали.

С 2016 по 2020 год Крицюк выступал за «Краснодар». В составе клуба он провел 72 матча, в 33 из которых оставил ворота в неприкосновенности. На счету Крицюка две игры за национальную сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 2,5 миллиона евро.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун опроверг слухи о смене главного тренера. В июле московский клуб возглавил 52-летний португальский специалист Руй Витория.