Санкт-Петербург, 2 сентября. «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) избавил Афганистан от американской интервенции и намерен заняться восстановлением страны, заявил социолог Максим Шугалей.

Впечатлениями от поездки в Кабул для переговоров с представителями движения социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поделился в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». На прошлой неделе, 25 августа, ученый прибыл в Кабул и провел масштабный опрос среди простых афганцев, а также встретился с представителями движения, после чего подтвердил их настрой на сотрудничество, указывает издание «Политика сегодня».

Ученый подчеркнул, что перед новым режимом в Афганистане теперь стоит масштабная задача по налаживанию жизни и созданию цивилизованного государства со своими культурными ценностями. Шугалей пожелал талибам успехов на этом поприще. В личной беседе представители «Талибана» заверили Шугалея, что не в их интересах причинять вред соседним странам.

«Ответ был категоричный: «Мы готовы к сотрудничеству, никуда за пределы Афганистана мы выходить не будем». Безусловно, ячейки «Талибана» будут присутствовать в соседних странах. Они могут действовать, как любая политическая или общественная организация. Но нападения не будет», — заключил глава ФЗНЦ.

Вся власть в республике перешла к талибам 15 августа, когда боевики без сопротивления вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани в тот же день сложил с себя президентские полномочия и бежал в ОАЭ со значительным запасом наличных средств в долларах. После этого политофис движения заявил, что война в стране окончена, и скоро талибы провозгласят новую форму правления под названием «Исламский эмират Афганистан».

Новый режим Афганистана уже принимает первые решения по восстановлению экономики. Член руководства «Талибана» в Катаре Шер Мухаммад Аббас Станекзай заявил, что группировка хочет продолжить культурные, экономические, политические и торговые связи с Индией.

1 Организация запрещена на территории РФ.