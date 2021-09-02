Почему поставки топлива из Ирана в Ливан вопреки санкциям станут поражением США

Аналитический ресурс TankerTrakers.com сообщил в своем Twitter, что первый из трех иранских танкеров с горючим для Ливана находится в акватории Красного моря и направляется в сторону Суэцкого канала. Второй корабль покинул порт, но еще не вышел из территориальных вод Исламской Республики, а последний сейчас готовится к отплытию.

- First tanker has not reached the Suez yet.

- Second tanker hasn't left Iran yet but has left port.

- Third tanker is leaving Iran.



It normally takes 10-12 days to reach the Suez. Normally.



Thx

/TT https://t.co/3HWbVZtwgA — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 1, 2021

По данным источника, трекинговые системы на судах будут отключены до входа в Суэцкий канал, после прохождения которого станут известны названия танкеров.

Эта ситуация ставит в тяжелое положение США, так как их политика в отношении Тегерана предполагает применение санкций против любых покупателей иранской нефти. Однако такой подход будет противоречить недавним заявлениям Вашингтона о готовности оказать помощь страдающему от кризиса населению Ливана.

Дополнительные сложности для американцев связаны с тем, что заказчик груза — поддерживаемое Исламской Республикой шиитское военизированное движение «Хезболла», которое также находится под американскими санкциями. О закупке крупной партии топлива сообщил несколько недель назад глава группировки Хасан Насралла, потребовав от США исключить поставки иранских нефтепродуктов в Ливан из списка ограничений, как ранее было сделано в подобной ситуации с Ираком.

Федеральное агентство новостей /

Реакция в Бейруте

Действия «Хезболлы» вызвали негативные настроения и в самом Бейруте, где многие политики не желают роста влияния проиранской группировки. Недавно назначенный премьер-министром Ливана Наджиб Микати выразил нежелание провоцировать Вашингтон подобными действиями, признал, что страна не в состоянии отказаться от этих поставок, так как не имеет никаких альтернатив.

Mikati, the third person picked to try to form a government since last year, said the situation in #Lebanon remained grave https://t.co/FxhwhrY1Ao — Arab News (@arabnews) August 27, 2021

С такой позицией тяжело спорить. После заявлений Хасана Насраллы ряд официальных лиц США призвал ливанское руководство воздержаться от помощи из Ирана, заявляя о готовности оказать необходимую поддержку. Например, в реализации проекта по трансферу природного газа из Египта через Иорданию и Сирию. Однако даже в случае проведения необходимых, но сомнительных переговоров Вашингтона и Дамаска, первые поставки дойдут до Бейрута еще нескоро. В то время как электроэнергии и бензина в Ливане нет уже сейчас.

/ Федеральное агентство новостей

Угроза со стороны Израиля

Острым вопросом для всех участвующих сторон являются возможные действия Израиля, который находится в условиях «танкерной войны» с Ираном. Официальные лица Тегерана и лидеры «Хезболлы» уже предостерегали Тель-Авив от атак или иных враждебных действий в отношении этих кораблей.

Hezbollah leader Hassan Nasrallah warns Israel and the US against attacking the ship. https://t.co/FyYjrJmqUK pic.twitter.com/A8phqXXyqh — WayneMac4Palestine???????? (@CubaMac24) August 19, 2021

Главный редактор панарабского интернет-издания Rai Al-Youm Абдель Бадри Атван со ссылкой на источники в иранском руководстве сообщил, что «Хезболла» и Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана создали совместный оперативный центр, который будет разрабатывать стратегии противодействия угрозам со стороны Израиля. Однако он отметил, что ранее «американо-израильская коалиция» не предпринимала враждебных действий против кораблей, направлявшихся с нефтью в Сирию.

«Мы не думаем, что они осмелятся атаковать танкеры с горючим для Ливана после позорного поражения Соединенных Штатов в Афганистане и скандала в аэропорту Кабула», — добавил Атван.

Реакция Тель-Авива

Само руководство еврейского государства достаточно размыто ответило на вопросы касательно иранских кораблей. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что решение будет зависеть от ситуации с безопасностью, и отметил, что его страна не заинтересована в усугублении ливанского кризиса. Он также подчеркнул, что республика «из государства, содержащего террористическую организацию, стала государством под управлением террористической организации», имея в виду «Хезболлу».

Zionist Foreign Minister Yair Lapid:



"The Iranian fuel vessel bound for Lebanon is a security issue for us, and is being dealt with accordingly." pic.twitter.com/YpIbqC81A6 — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) September 1, 2021

Вне зависимости от того, прибудет иранское топливо в Бейрут или нет, это будет дипломатическим поражением для США. Успешные поставки станут демонстративным вызовом санкционной политике Вашингтона против Тегерана. Одновременно любые попытки Соединенных Штатов или их союзника — Израиля — препятствовать этому процессу будут поводом для обвинений в усугублении кризиса в Ливане, где топливный дефицит стал причиной не только транспортного, но и энергетического коллапса.