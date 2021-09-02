Лесной сурок подружился с американкой и привел к ней своего сына

Вот уже четыре года сурок ежедневно приходит на задний двор одного из домов в пригороде Нью-Джерси. Хозяйка угощает его брокколи, бананами и орешками.

По словам женщины, изначально лесной житель скромничал, боялся подойти близко, сидел в кустах и присматривался. Американка начала выносить ему еду, и спустя некоторое время сурок привык к угощениям и перестал бояться своей благодетельницы. Так и зародилась необычная дружба.

«Когда он только начал приходить к моей двери, он был еще совсем маленьким. У него всегда была очень выразительная мордочка, такой милашка. Меня это всегда забавляло. Когда шел дождь, я видела его маленький носик сквозь туман. Потом я стала его шеф-поваром, он приходил, нюхал еду и смотрел на меня. Мне кажется, ему нравится проводить со мной время», — с теплом вспоминает женщина.

В этом году сурок начал приводить с собой своего сына. Сначала малыш тоже вел себя очень скромно, но спустя несколько месяцев освоился, стал спокойно и с аппетитом обедать на крыльце вместе с отцом.

«Это все, конечно, странно, ведь я живу в пригороде, а не в сельской местности. Но у меня есть свой личный небольшой зверинец, дикие животные посещают мой задний двор. Разумеется, я надеюсь, что все это будет продолжаться как можно дольше», — признается хозяйка.

По словам женщины, к ней на участок также заглядывают дикие индейки и бурундуки.