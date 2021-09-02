Какие напасти поджидают грибников в осеннем лесу, расскажет Павел Глазков

Грибной сезон 2021 года повторил успех предыдущего. Некоторые любители тихой охоты даже увязывают грибное изобилие с пандемией COVID-19.

Возможна ли эта связь?

Почему, согласно народным приметам, изобилие грибов — к большой напасти вроде войны или мора?

Что еще, кроме COVID-19, может помешать грибнику в осеннем лесу: отравленные свинцом грибы, бешеные лоси или лисицы, клещи и змеи?

Как регулирует закон сбор грибов для частных лиц?

Что делать, если в лесу вы встретили дикое животное?

Может ли грибник убить медведя или кабана, если тот атакует?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит кандидат биологических наук и автор популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Брифинг Павла Глазкова состоится в пятницу, 3 сентября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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