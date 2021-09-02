Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 14:43
14:40
Экономика
Банк России озвучил ожидания по нефтегазовым доходам в 2022 году
14:39
Общество
Отдыхающим в Анапе разрешили купаться в море
14:34
Шоу-бизнес
Спирс не будут привлекать к ответственности за избиение домработницы
14:33
Шоу-бизнес
Авторы хита «3 сентября» исполнили желание Шуфутинского
14:32
Спорт
Владивосток может принять летние Олимпийские игры 2036 года
14:29
Спорт
Экс-вратарь сборной России Крицюк подписал контракт с «Зенитом»
14:29
Спорт
Российские пловчихи взяли серебро в эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде
14:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к мужу Валерии Гай Германики
14:24
Политика
Глава ФЗНЦ поделился итогами переговоров с представителями «Талибана»
14:22
Шоу-бизнес
Дочка Апексимовой, находясь в труппе театра на Таганке, имела там же и контракт
Все новости

Мечеть имени прадеда Кадырова откроется в Чечне

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:24
Общество
Мечеть имени прадеда Кадырова откроется в Чечне
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Грозный, 2 сентября. Мечеть имени прадеда главы Республики Чечня Рамзана Кадырова откроется на этой неделе.

Здание расположено в поселке имени Джамлайлы Алиханова (бывший поселок Гикало). Эта мечеть станет 1308-й по счету, открытой в Чечне. Она будет носить имя Абдул-Кадыра. Это прадед Рамзана Кадырова. К тому же в Грозном появится современный ипподром международного стандарта.

В Русской православной церкви ранее прокомментировали поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ее греховной, добавив, что это малообъяснимый поступок.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мечеть имени прадеда Кадырова откроется в Чечне
кадыров чечня мечеть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru