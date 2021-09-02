Мечеть имени прадеда Кадырова откроется в Чечне

Грозный, 2 сентября. Мечеть имени прадеда главы Республики Чечня Рамзана Кадырова откроется на этой неделе.

Здание расположено в поселке имени Джамлайлы Алиханова (бывший поселок Гикало). Эта мечеть станет 1308-й по счету, открытой в Чечне. Она будет носить имя Абдул-Кадыра. Это прадед Рамзана Кадырова. К тому же в Грозном появится современный ипподром международного стандарта.

В Русской православной церкви ранее прокомментировали поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ее греховной, добавив, что это малообъяснимый поступок.