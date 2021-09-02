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Житель Кузбасса зарезал возлюбленную и ее детей

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:25
Происшествия
Житель Кузбасса зарезал возлюбленную и ее детей
pixabay.com  /  PD

Кемерово, 2 сентября. Вчера в поселке Яшкино Кемеровской области были обнаружены тела 29-летней местной жительницы и двух ее детей в возрасте девяти и семи лет со множественными ножевыми ранениями.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. По результатам проведенных криминалистических экспертиз в течение нескольких часов была установлена личность подозреваемого. Позже правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который являлся сожителем погибшей женщины, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В настоящее время фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних. Следствие направило ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

В настоящее время с предполагаемым преступником работает следователь, мотив совершенного преступления выясняется. Также проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств убийства семьи.

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дети убийство кемеровская область
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