27-летняя Дарья Авратинская (настоящая фамилия Николаева) — новая звезда Театра на Таганке вот уже пять лет. Причем пришла она туда сразу на главную роль, что неудивительно: ее мама, Ирина Апексимова, главная в театре, то есть директор. При этом должность художественного руководителя актриса ликвидировала. Дарья занята почти во всех главных постановках, кроме того, имеет несколько контрактов с другими театрами, где тоже играет главные роли. Но помимо того, что она состоит в труппе Театра на Таганке, периодически получает контракты на роли.

В театр Дарья пришла сразу на роль Нины Заречной, что Ирина Апексимова не скрывала. Она объясняла это тем, что при постановке «Чайки 73458» у нее не было подходящей молодой актрисы, всем было уже за 30, поэтому и позвала дочь. Многие специалисты восхитились игрой потомственной актрисы, и ей посыпались предложения.

За шесть лет после окончания Школы-студии МХАТ девушка получила 13 контрактов на сумму почти 4 миллиона рублей. И это не считая ее заработной платы как штатной актрисы, съемок в кино и на телевидении и так далее.

Но вот один из контрактов стоит особняком — на сумму свыше 600 тысяч. Он заключен в 2017–2018 годах, тогда как сама Апексимова в интервью говорит, что ее дочь пришла в театр окончательно в 2016. Согласно ему, Дарья должна была принимать участие в репетициях спектаклей «Старая, старая сказка», «Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», «Чайка», проекта «Открытые репетиции». Кстати, Апексимова никогда не стеснялась приглашать родственников в свои постановки. Например, в постановке «Суинни Тодд» в первом составе миссис Ловетт играет троюродная сестра Ирины — Лариса Долина.

«Против кандидатуры Долиной никто не возражал, все-таки это мюзикл, а Лариса Долина прекрасная джазовая певица, так что она в этой постановке хороша. Возможно, даже отлично, что директор — ее родственница и Долина согласилась сыграть в нем. Но вот то, что ее дочь играет фактически в каждой новой постановке, многим не нравится. Сейчас готовится новый спектакль “Урожай”, где практически все молодые, начиная от режиссера и заканчивая актерами. Дарья тоже там», — рассказал источник в театре.

Кстати, в конфликте актеров театра Ермоловой и Олега Меньшикова Апексимова встала на сторону худрука и заявила, что сама не прочь убрать из своего театра актеров, которые уже давно не появлялись на сцене, а эти деньги отдать молодежи, которая целыми днями репетирует.

Ранее ФАН сообщал, почему Олег Меньшиков был вынужден отказаться от некоторых спектаклей в репертуаре. Он просто убрал те постановки, которые перестали приносить необходимую для существования прибыль.