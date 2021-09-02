МИД Китая призвал США прислушаться к словам Путина об Афганистане

Пекин, 2 сентября. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь считает, что Соединенным Штатам следует задуматься над словами президента России Владимира Путина об Афганистане.

Российский лидер ранее заявил, что Вашингтон в течение 20 лет пытался внедрить свои нормы в Афганистане. Однако итоги таких действий стали трагедии и потери.

«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», — сказал Вэньбинь.

Дипломат отметил, что попытки Соединенных Штатов продвинуть демократию привели к хаосу в Афганистане. По его словам, это стало поражением для политики Вашингтона. Ни одна страна в мире не вправе называть свою модель социально-экономического развития наиболее удачной.

Ранее американские сенаторы с критикой обрушились на президента США Джо Байдена. Причиной стала политика администрации по Афганистану.

Национальная служба новостей сообщала, что Джо Байден назвал успешной эвакуацию людей из Афганистана. По его словам, из республики было вывезено 90% американцев.