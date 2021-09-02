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Путин назвал меры поддержки детей в России недостаточными

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:24
Экономика
Путин назвал меры поддержки детей в России недостаточными
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране мер поддержки детей недостаточно на данный момент.

Также российский лидер говорил, что до конца 2023 года в стране появится более 250 тысяч мест в яслях. По словам Путина, на эти цели за последние четыре года из федбюджета выделили более 150 миллиардов рублей.

Вчера глава государства прилетел во Владивосток и сразу отправился во Всероссийский детский центр «Океан». Там он встретился со школьниками, поздравив их с началом нового учебного года.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил экономический форум во Владивостоке. Работа площадок мероприятия продлится со 2 по 4 сентября 2021 года.

Президент России изучил результаты развития Дальнего Востока. Главе государства в ходе форума представили работу в виде интерактивной презентации. Владимир Путин уверен, что развитие данного региона необходимо осуществлять, исходя из более отдаленной стратегической перспективы. По Дальнему Востоку стоит ставить амбициозные цели, заявил президент.

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