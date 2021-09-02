«Иисус Христос — типичный коммунист»: Дмитрий Пучков о скандальном заявлении Зюганова

Советская власть никогда не боролась с религией, а Иисус Христос — пример типичного коммуниста. Об этом в беседе с ФАН заявил писатель, переводчик, блогер Дмитрий Пучков. Собеседник прокомментировал скандальное заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете.

«Конечно. Это не Геннадий Зюганов сказал — это общеизвестно, что коммунистические и христианские заповеди практически одинаковы. Ничего необычного тут нет», — сказал публицист.

Дмитрий Пучков отметил, что советская власть никогда не стремилась искоренить, например, христианство.

«Борьба с религиозным мракобесием — это одно, а религиозность — это совершенно другое. Как можно сравнивать? Коммунисты религию не запрещали. Если так называемый священник выступал как политический деятель, замполит, призывая народ против советской власти, то есть занимался организацией государственного переворота, — да, с таким как с преступником обращались. Так и сейчас — точно так же будут обращаться», — пояснил собеседник ФАН.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Он подчеркнул, что христианство и коммунизм действительно очень сильно схожи.

«За исключением веры в бога, это практически одно и то же: справедливость, равенство, братство. ˂…˃ Иисус Христос — да, типичный коммунист», — заключил блогер.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о неуместности заявления лидера КПРФ о «коммунисте Иисусе Христе». В то же время верующим напомнили, что двери храмов отрыты и для религиозных политиков.