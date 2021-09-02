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Глава ВТБ объяснил нежелание крупных банков работать в Крыму

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:09
Экономика
Глава ВТБ объяснил нежелание крупных банков работать в Крыму
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Севастополь, 2 сентября. Для крупных кредитных организаций нет достаточных стимулов, чтобы выходить на крымский рынок, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ заявил, что потребности региона в банковских услугах удовлетворены, поэтому крупные игроки не спешат размещать там отделения.

«Банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия", абсолютно», — приводит его слова ТАСС.

Костин добавил, что крупные кредитные организации в России одновременно продолжают опасаться санкций со стороны Запада.

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крым втб костин российские банки
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