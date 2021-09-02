Глава ВТБ объяснил нежелание крупных банков работать в Крыму

Севастополь, 2 сентября. Для крупных кредитных организаций нет достаточных стимулов, чтобы выходить на крымский рынок, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ заявил, что потребности региона в банковских услугах удовлетворены, поэтому крупные игроки не спешат размещать там отделения.

«Банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк "Россия", абсолютно», — приводит его слова ТАСС.

Костин добавил, что крупные кредитные организации в России одновременно продолжают опасаться санкций со стороны Запада.