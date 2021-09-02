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Спасение пассажиров опрокинувшейся на бок маршрутки в Омске попало на видео
Происшествия

ДТП произошло в Омске на улице Масленникова. Mitsubishi Outlander проигнорировал запрещающий сигнал светофора и врезался в стоявший на перекрестке микроавтобус, из-за чего «ГАЗель» опрокинулась на бок. В момент аварии внутри маршрутного такси находились 12 пассажиров. Очевидцы помогли пострадавшим выбраться, а затем перевернули маршрутку.

Ранее ФАН сообщал, что в результате столкновения пострадали восемь человек. Три пассажира маршрутки были госпитализированы. Еще пяти пострадавшим медики оказали медицинскую помощь прямо на месте аварии.

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