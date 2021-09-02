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Песков заявил о готовности Москвы принять контрмеры в случае вступления Украины в НАТО

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:27
Политика
Песков заявил о готовности Москвы принять контрмеры в случае вступления Украины в НАТО
russia-asean20.ru

Москва, 2 сентября. Возможное приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России может вынудить Москву принять соответствующие контрмеры.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как следует из его слов, данное предупреждение Кремля касается вопроса вступления Украины в состав блока НАТО.

«В случае вступления Украины в НАТО придется принимать контрмеры, вести перебалансировку, чтобы на 100% обеспечить безопасность», — указал официальный представитель Кремля.

До этого Песков отметил, что дружба Соединенных Штатов и Украины против России вызывает сожаление. Равно как и отношение Вашингтона к стремлению Киева вступить в Альянс.

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украина россия нато песков
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