Песков заявил о готовности Москвы принять контрмеры в случае вступления Украины в НАТО

Москва, 2 сентября. Возможное приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России может вынудить Москву принять соответствующие контрмеры.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как следует из его слов, данное предупреждение Кремля касается вопроса вступления Украины в состав блока НАТО.

«В случае вступления Украины в НАТО придется принимать контрмеры, вести перебалансировку, чтобы на 100% обеспечить безопасность», — указал официальный представитель Кремля.

До этого Песков отметил, что дружба Соединенных Штатов и Украины против России вызывает сожаление. Равно как и отношение Вашингтона к стремлению Киева вступить в Альянс.