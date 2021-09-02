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Блогерша из Кабула погибла в аэропорту после записи прощального видео

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:59
Происшествия
Блогерша из Кабула погибла в аэропорту после записи прощального видео
Global Look Press  /  Marcos CebriÃ°N/Keystone Press Agency

Кабул, 2 сентября. Блогерша из Кабула в слезах записала прощальное видео и через несколько часов погибла в аэропорту Кабула во время теракта. Она не успела покинуть родину.

Студентка из университета Кабула Наджма Садеки училась на факультете журналистики и успешно развивала блогерскую карьеру. Она вела канал о жизни молодежи в Афганистане, рассказывала о традициях и обычаях своего народа. Перед смертью она записала видео, на котором со слезами на глазах прощалась с подписчиками, отмечая, что не сможет больше работать на родине.

Девушка надеялась покинуть страну и приехала в аэропорт Кабула. Студентка погибла спустя несколько часов после публикации последнего видео во время теракта, который произошел в аэропорту. Сестра девушки позже рассказала, что Наджма хотела продолжить журналистскую карьеру за пределами родины и рассказывать о жизни беженцев Афганистана.

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