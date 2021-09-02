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Галь Гадот появилась в первом трейлере боевика «Красное уведомление»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:52
Общество
Галь Гадот появилась в первом трейлере боевика «Красное уведомление»
Global Look Press  /  Regina Wagner/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 2 сентября. Первый трейлер комедийного боевика режиссера Роусона Маршалла Тербера «Красное уведомление» опубликован на YouTube.

В ролике два агента спецслужб, которых играют Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс, объединяют силы для поимки опасной преступницы (Галь Гадот). Боевик станет одним из самых дорогих картин Netflix, на него потрачено около 130 млн долларов.

Постановкой картины занимался создатель комедий «Мы – Миллеры» и «Полтора шпиона» Роусон Маршалл Тербер, ему же принадлежит сценарий проекта. Релиз «Красного уведомления» состоится 12 ноября, картина выйдет на Netflix.

Ранее сообщалось, что певец Джастин Тимберлейк и звезда «Убийцы» Бенисио Дель Торо сыграют в новом триллере Netfix. Детективная история об убийстве риелтора получила название «Рептилия».

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