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Психиатр объяснил, как вычислить душевнобольных людей в общественных местах

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:54
Общество
Психиатр объяснил, как вычислить душевнобольных людей в общественных местах
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Москва, 2 сентября. Некоторые действия людей в общественных местах могут указывать на проблемы с психическим здоровьем, рассказал психиатр Михаил Тетюшкин.

Разговор с вымышленным собеседником или бег с топором по метро однозначно выдают душевнобольного человека. Некоторые люди с психическими нарушениями также могут закрывать уши и глаза или громко нецензурно выражаться.

«Признаки психического нездоровья очевидны. К примеру, если человек ведет себя странно и это не обусловлено стилем, особенностями национального поведения, особенностью культуры, то, скорее всего, его поведение обусловлено дисбалансом в психике. <...> В этом случае тоже стоит вызывать и полицию, и скорую», — рассказал врач в эфире радио «Говорит Москва».

Восемь из десяти опасных пациентов специальных медицинских учреждений должны находиться под надзором ФСИН, заявил врач-психиатр из Петербурга. Такая мера позволила бы значительно уменьшить поток звонков в скорую помощь по таким больным.

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