Песков назвал главное препятствие для встречи Путина и Зеленского

Владивосток, 2 сентября. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не исключают возможности личной встречи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Однако российская и украинская администрации далеки от того, чтобы согласовать переговоры глав государств, уточнил Песков. По его словам, существует препятствие для встречи Путина и Зеленского.

«В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать», — сказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Ранее сообщалось, что власти Украины на высоком уровне готовятся к встрече Владимира Путина с украинским президентом. Информация о дате и месте встречи лидеров двух стран пока не разглашается.