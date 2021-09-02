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Роскомнадзор потребовал от Google и Apple ограничить доступ к приложению ФБК

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:59
Происшествия
Роскомнадзор потребовал от Google и Apple ограничить доступ к приложению ФБК
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 сентября. Магазины приложений Google и Apple получили от Роскомнадзора требование об ограничении доступа к утилите ФБК1 (иноагент и запрещенная в РФ организация).

Отказ будет расценен как попытка злостного вмешательства в российские выборы 2021. Также компаниям будут грозить миллионные штрафы.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией1 (ФБК, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) по решению Министерства юстиции РФ от 9 октября 2019 года был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Также 9 июня текущего года Московский городской суд признал организацию экстремистской: её деятельность запрещена на территории России.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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