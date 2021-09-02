Российским водителям назвали случаи, при которых нельзя снимать инспекторов ГИБДД

Москва, 2 сентября. Существует ряд случаев, когда нельзя снимать инспекторов ГИБДД, рассказали официальные представители ведомства.

Россиянам сообщили, что законодательство в целом разрешает съемку работы инспекторов. Такое право закреплено в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, пишет издание Autonews со ссылкой на ГИБДД.

При этом бывают случаи, когда видеосъемку проводить нельзя. Ограничения возможны во время проведения охранных или оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские также могут потребовать прекратить съемку с целью защиты государственной или другой охраняемой тайны.

«Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку», — объяснили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Московской области в День знаний на смену вышли более тысячи сотрудников ГИБДД. Они уделяли особое внимание безопасности около школ и детских садов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С сентября на дорогах Российской Федерации начнут устанавливать знак фото- и видеофиксации. Новое обозначение прописано в правилах дорожного движения.