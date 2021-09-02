Российский пловец Даниленко принес команде ПКР бронзовую медаль

Токио, 2 сентября. Российский пловец Владимир Даниленко третьим финишировал на дистанции 50 метров и получил паралимпийскую бронзу.

Даниленко участвовал в соревнованиях на спине в классе S2. Выигранная бронзовая медаль стала 40-й по счету в общей копилке Паралимпийского комитета России.

Олимпийским чемпионом заплыва стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо, он преодолел дистанцию в 50 метров на спине за 53,96 секунды. Вторым финишировал чилиец Альберто Абарса, отставший от лидера соревнований на 3,80 секунды. Даниленко пришел к финишу на 5,51 секунды позднее представители команды Бразилии. В соревнования выступал еще один россиянин — Никита Казачинер, он занял четвертое место.

Пловчиха Валерия Шабалина участвовала в соревнованиях среди женщин на дистанции 100 метров. Россиянка на спине проплыла расстояние за 1 минуту 6,85 секунды. Ей досталось паралимпийское серебро.