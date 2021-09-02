Контртеррористические подразделения СНГ переведены в режим повышенной готовности

Москва, 2 сентября. Контртеррористические подразделения спецслужб стран СНГ работают в режиме повышенной готовности из-за захвата талибами власти Афганистана.

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что возникли риски переноса террористической активности из Афганистана в другие страны в случае неподчинения группировок запрещенному в России движению «Талибан»1.

Специалисты будут вести оперативную работу по выявлению спящих ячеек и пресекать финансовую поддержку террористов, отметил он.

Напомним, талибы (Движение "Талибан", террористическая организация, запрещенная в России) захватили власть в стране после выхода из Афганистана военного контингента США. Законный президент сложил полномочия, отметив, что таким образом пресечет кровопролитие.

1 Организация запрещена на территории РФ.