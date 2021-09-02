Лавров рассказал, на что обречена Россия

Екатеринбург, 2 сентября. Россия никогда не утратит самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на патриотическом флешмобе в Екатеринбурге.

История и традиции России «обрекли» государство на самостоятельное существование, но это является «прекрасной судьбой и большой ответственностью», заметил глава МИД РФ.

«Обречены в хорошем смысле», — добавил Сергей Лавров.

Российские власти сделают все возможное, чтобы страна жила спокойно. Экономика и благосостояние россиян будут расти последовательно и неуклонно, заключил Лавров.

Ранее глава МИД РФ указал на намерение США продолжать сдерживать Россию. Однако, по мнению министра, есть надежда на снижение глобальной напряженности.