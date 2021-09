Ураган «Ида» принес ливни и наводнения на восточное побережье США

Вашингтон, 2 сентября. Соединенные Штаты продолжают ощущать на себе последствия урагана 4 категории «Ида», который с 29 августа бушует на Атлантическом побережье страны.

После мощного удара по Луизиане, «Ида» сместилась к северо-востоку — к наиболее густонаселенным частям США. Действия стихии ощутили на себе жители штатов Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Очевидцы сообщают, что в Мэриленде были замечены торнадо, которые не свойственны этому региону страны. Власти этого и ряда соседних штатов объявили об угрозе торнадо, призвав жителей по возможности укрыться в защищенных местах.

The tail-end of Hurricane Ida is causing tornadoes across Pennsylvania, Maryland and New Jersey.



New York Mayor Bill de Blasio and Gov. Kathy Hochul declared an emergency for the city and state as torrential rain caused flooding https://t.co/3hCeqnWEWV #NYCFlooding #tornado pic.twitter.com/PNt2AAjvup — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 2, 2021

В Аннаполисе более 2500 жителей остались без электричества после того, как смерч уничтожил линии электропередач и повалил множество деревьев. Власти города сообщают о множественных разрушениях.

Getting some photos of the Annapolis tornado damage. The roadway is West St. The house is Edgewater pic.twitter.com/YEIEK9YbCB — Brad Bell (@Brad7News) September 1, 2021

Власти Пенсильвании обеспокоены из-за опасности прорыва плотины Уилмор, уровень воды в которой значительно повысился из-за проливных дождей. В одном месте вода, которая поднялась почти на метр, начала переливаться через защитное сооружение. В связи с этим около 42 тыс. человек получили предписание покинуть дома и перебраться на возвышенности.

WILMORE, Prnnsylvania - Officials urge all 42,000 residents to leave the area immediately following an "uncontrolled release" of waters over the Wilmore Dam.



The damn at Wilmore is failing, despite an uncrontrolled release to prevent a failure.https://t.co/Cum2FNRRaQ pic.twitter.com/PsOwkVl1zY — Wake Up America! Podcast (@PTNewsnetwork) September 1, 2021

DAM BREAK: Johnstown, PA remains under a flash flood #emergency due to an 'uncontrolled release' from the Wilmore Dam. This is what that looks like. #PAwx pic.twitter.com/r4Sy5CnwRJ — WeatherNation (@WeatherNation) September 1, 2021

Global Look Press / Aimee Dilger / Keystone Press Agency

В результате начавшегося аварийного сброса воды, затопленными оказались обширные площади в округе Камбрия.

Wilmore Dam has crested its banks, meaning water levels have reached a critical stage in the area, according to the Franklin Borough Fire Department.

Flash Flood Emergency for Cambria County until 7 p.m. #pawx pic.twitter.com/k1yYszX6YT — Rosievortwx (@Theglittertwis1) September 1, 2021

Как минимум один человек погиб из-за наводнения в Нью-Джерси, где вышедшая из берегов река Пассейик затопила улицы одноименного города.

#BREAKING????: Getting reports of fatalities in Passaic, NJ with reports of FEET of water in some areas, as severe flooding continues.



pic.twitter.com/jBBE8gy8LB — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 2, 2021

Global Look Press / Wang Chengyun / Xinhua

Власти Нью-Йорка, который также оказался на пути стихии, были вынуждены объявить чрезвычайное положение в связи с катастрофическим уровнем осадков, принесенных штормом «Ида».

I am declaring a state of emergency to help New Yorkers affected by tonight's storm.



Please stay off the roads and avoid all unnecessary travel. — Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 2, 2021

Сообщается, что в Нью-Йорке как минимум семь человек стали жертвами стихии. Улицы и станции метро оказались под водой. Вода залила квартиры на нижних этажах домов.

A tropical storm has hit New York today and they’ve just declared a State of Emergency. Capitalism’s running out of excuses. We need to get rid of the rich once and for all and then declare a #ClimateEmergency pic.twitter.com/qCiFANjl1u — GhostofDurruti (@RobTheRich0001) September 2, 2021

В штате Луизиана, который первым столкнулся с «Идой», ведутся восстановительные работы. Сообщается, что помимо отсутствия электричества жители пострадавших районов столкнулись с нехваткой чистой воды.

Многие районы до сих пор находятся под водой. Сотни домов разрушены.

Синоптики предсказывают, что «Ида» продолжит свое движение в северо-восточном направлении — к Коннектикуту и Массачусетсу, однако по мере продвижения сила шторма будет ослабевать.