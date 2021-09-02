Штраф за драки в России может вырасти до 5 тысяч рублей

Москва, 2 сентября. Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил повысить штраф за драки.

Речь идет о минимальном взыскании. Соответствующую законодательную инициативу, которая ужесточает административное наказание за мелкое хулиганство, сейчас готовят в ГД. Об этом автор нововведения рассказал корреспондентам «Известий».

«Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки», — уверен депутат от «Единой России».

По его мнению, нынешние штрафы от 500 рублей до 1 тысячи рублей не останавливают граждан от участия в драке. Автор инициативы считает, что увеличение суммы взыскания до 5 тысяч рублей станет сдерживающим фактором.

Жителям России ранее напомнили о новой возможности обжаловать штраф с камер онлайн. Она должна была появиться на сайте госуслуг и судов с 1 сентября.