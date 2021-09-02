Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 14:41
14:40
Экономика
Банк России озвучил ожидания по нефтегазовым доходам в 2022 году
14:39
Общество
Отдыхающим в Анапе разрешили купаться в море
14:34
Шоу-бизнес
Спирс не будут привлекать к ответственности за избиение домработницы
14:33
Шоу-бизнес
Авторы хита «3 сентября» исполнили желание Шуфутинского
14:32
Спорт
Владивосток может принять летние Олимпийские игры 2036 года
14:29
Спорт
Экс-вратарь сборной России Крицюк подписал контракт с «Зенитом»
14:29
Спорт
Российские пловчихи взяли серебро в эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде
14:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к мужу Валерии Гай Германики
14:24
Политика
Глава ФЗНЦ поделился итогами переговоров с представителями «Талибана»
14:22
Шоу-бизнес
Дочка Апексимовой, находясь в труппе театра на Таганке, имела там же и контракт
Все новости

Штраф за драки в России может вырасти до 5 тысяч рублей
Экономика
Штраф за драки в России может вырасти до 5 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 сентября. Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил повысить штраф за драки.

Речь идет о минимальном взыскании. Соответствующую законодательную инициативу, которая ужесточает административное наказание за мелкое хулиганство, сейчас готовят в ГД. Об этом автор нововведения рассказал корреспондентам «Известий».

«Целесообразно увеличить административное наказание, чтобы свести к минимуму массовые драки», — уверен депутат от «Единой России».

По его мнению, нынешние штрафы от 500 рублей до 1 тысячи рублей не останавливают граждан от участия в драке. Автор инициативы считает, что увеличение суммы взыскания до 5 тысяч рублей станет сдерживающим фактором.

Жителям России ранее напомнили о новой возможности обжаловать штраф с камер онлайн. Она должна была появиться на сайте госуслуг и судов с 1 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Штраф за драки в России может вырасти до 5 тысяч рублей
госдума штрафы выборный драки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru