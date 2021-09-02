«Байден принял у себя вопящего ребенка»: Манукян о визите Зеленского в США

1 сентября в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Переговоры длились более двух часов и завершились без итоговой пресс-конференции. В совместном заявлении Байден и Зеленский подчеркнули, что считают строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для европейской энергетической безопасности. После встречи Зеленский отказался общаться с журналистами.

Блогер и журналист Вадим Манукян в комментарии ФАН поделился мнением, что Зеленский приехал в США с целью просить деньги на очередные нужды, только необходимой суммы он не получил.

«Зеленский поехал с целью, как обычно, просить милостыню у своего заокеанского хозяина. Патрон ему с барского плеча отвалил 60 миллионов на защитные вооружения и был таков. А ведь Зеленский так хотел вернуться в родной Киев с 300 миллиардами из США, а ему просто показали кукиш. Байден, по сути, принял у себя вопящего ребенка, который просил больше игрушек, но получил всего одну, да и то деревянную», — высказал свою позицию Манукян.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошла встреча с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне. Переговоры оказались продуктивными, однако атмосфера встречи «не всегда была солнечной», уточнил Зеленский. Украинский президент подчеркнул, что Джо Байден не высказывал недовольства и не предъявлял никаких претензий лично к Зеленскому и его команде.