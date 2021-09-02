К учениям «Запад-2021» будет привлечено около 2 тысяч военных из стран ШОС и ОДКБ

Москва, 2 сентября. Порядка двух тысяч военнослужащих из стран ОДКБ и ШОС будут задействованы в стратегических маневрах «Запад-2021», сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Практические действия в ходе маневров начнутся 10 сентября и продлятся до 16 сентября, они пройдут на российских и белорусских полигонах, напомнили в военном ведомстве РФ.

«В них (учениях «Запад-2021». — Прим ред.) примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники — свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал ход подготовки российских войск к стратегическим маневрам «Запад-2021» в Нижегородской области.