Просроченные долги россиян перед банками достигли 955 млрд рублей

Москва, 2 сентября. Объем просроченной задолженности россиян перед банками в 2022 году может составить триллион рублей, на начало сентября 2021 года показатель составил 955 млрд рублей.

По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, в сегменте потребительского кредитования сформирован наибольший объем просроченной задолженности граждан. Это порядка 60% от всей просрочки. Он объяснил, что данный вид ссуды выступает вторым или третьим в корзине россиянина. Именно по нему потребитель прекращает выплаты в случае финансовых сложностей, так как он не является залоговым.

По причине агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и увеличения долговой нагрузки населения проблема задолженностей может усугубиться, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитический обзор Банка России.

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