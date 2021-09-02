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Просроченные долги россиян перед банками достигли 955 млрд рублей

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:21
Экономика
Просроченные долги россиян перед банками достигли 955 млрд рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 сентября. Объем просроченной задолженности россиян перед банками в 2022 году может составить триллион рублей, на начало сентября 2021 года показатель составил 955 млрд рублей.

По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, в сегменте потребительского кредитования сформирован наибольший объем просроченной задолженности граждан. Это порядка 60% от всей просрочки. Он объяснил, что данный вид ссуды выступает вторым или третьим в корзине россиянина. Именно по нему потребитель прекращает выплаты в случае финансовых сложностей, так как он не является залоговым.

По причине агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и увеличения долговой нагрузки населения проблема задолженностей может усугубиться, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитический обзор Банка России.

Использование кредитных карт в последнее время стало популярным среди молодых россиян. Чем может обернуться бездумное использование банковской карты рассказала преподаватель Московского государственного университета Елена Ведута.

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