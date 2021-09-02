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Американские сенаторы обвинили Байдена в провале миссии в Афганистане

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:19
Политика
Американские сенаторы обвинили Байдена в провале миссии в Афганистане
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вашингтон, 2 сентября. Политика президента США Джо Байдена по Афганистану вызвала критику среди американских сенаторов от республиканской партии.

Представители политического объединения Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили письмо американскому лидеру. В нем они указали, что действия администрации Байдена свидетельствуют о непонимании «динамики конфликта».

«Многие в конгрессе высказывали на счет этого предостережения не один месяц, а значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнеры и союзники по всему миру были брошены», — указано в документе.

Сенаторы также отметили, что вывод войск из Афганистана был провалом миссии и привел к «ужасным условиям». Этот фактор, по их мнению, сделал уязвимыми Вооруженные силы США и афганцев для террористических атак.

Американские политики также высказались о том, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяли под контроль Афганистан. По мнению сенаторов, это произошло из-за прекращения воздушной поддержки Соединенных Штатов. Сейчас «противники» США используют этот вопрос, чтобы выставить Вашингтон «ненадежным партнером».

Ранее Джо Байден провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры длились в течение двух часов.

Национальная служба новостей сообщала, что талибы определились с кандидатом на пост руководителя Правительства Афганистана. Соответствующую должность займет лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша байден сенат
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