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Суд продлил арест подозреваемому в краже аппаратуры из «самолета судного дня»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:22
Происшествия
Суд продлил арест подозреваемому в краже аппаратуры из «самолета судного дня»
 /  USAF photo/Tech. Sgt. Jerry Morrison / Public Domain

Таганрог, 2 сентября. Подозреваемый в краже аппаратуры из «самолета судного дня» останется в СИЗО. Таганрогский городской суд Ростовской области продлил ему арест еще на два месяца.

Хищение аппаратуры произошло 7 декабря 2020 года во время нахождения Ил-80 в Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Фигурантом оказался житель Таганрога. Ущерб составил более одного миллиона рублей. Подозреваемый останется под стражей до 4 ноября 2021 года.

Самолет получил название «судного дня» из-за того, что предназначался для обеспечения безопасности высшего советского руководства. Всего было выпущено четыре воздушных судна такого типа.

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суд самолет кража
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