Песков обозначил национальную идею России

Владивосток, 2 сентября. Национальная идея России связана с универсальными ценностями каждого человека. Основой государства является представленное в нем многообразие людей.

Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков на экономическом форуме во Владивостоке. В ходе выступления он ответил на вопрос о национальной идее страны и обозначил ее. Спикер рассказал, что формулировка принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Ранее Песков сообщил, что работа над обращениями граждан к главе государства продолжаются. Запросы, которые поступили на прямую линию с Путиным, будут рассматриваться в течение года. Этим занимается Общероссийский народный фронт.