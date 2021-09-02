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Песков обозначил национальную идею России

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:22
Политика
Песков обозначил национальную идею России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Владивосток, 2 сентября. Национальная идея России связана с универсальными ценностями каждого человека. Основой государства является представленное в нем многообразие людей.

Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков на экономическом форуме во Владивостоке. В ходе выступления он ответил на вопрос о национальной идее страны и обозначил ее. Спикер рассказал, что формулировка принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Ранее Песков сообщил, что работа над обращениями граждан к главе государства продолжаются. Запросы, которые поступили на прямую линию с Путиным, будут рассматриваться в течение года. Этим занимается Общероссийский народный фронт.

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