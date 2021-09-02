В РПЦ назвали некорректным заявление Зюганова о «коммунисте Иисусе Христе»

Москва, 2 сентября. Заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о «коммунисте Иисусе Христе» выглядит некорректно и неуместно, заявили в Русской православной церкви (РПЦ).

Политик в одном из интервью сказал, что Иисус Христос был «первым коммунистом на планете». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на высказывание Зюганова.

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося бога с какими-либо политико-экономическими учениями», — сказал Кипшидзе в комментарии РИА Новости.

Однако двери церкви всегда остаются открытыми для всех верующих политиков, добавил Вахтанг Кипшидзе.

Ранее РПЦ назвала греховной поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину. Уточнялось, что это поступок, который подрывает единство православия.