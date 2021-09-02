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Минфин оставил прежней оценку финансирования льготной ипотеки
Экономика
Минфин оставил прежней оценку финансирования льготной ипотеки
slovodel.com

Владивосток, 2 сентября. Министерство финансов РФ не увеличило прогноз относительно бюджетных трат на реализацию госпрограммы льготной ипотеки.

Замглавы ведомства Алексей Моисеев в разговоре с журналистами на Восточном экономическом форум заявил, что значение в 89 миллиардов рублей остается прежним.

«Нет, оценка не изменилась. Мы дополнительных денег на 2022 год не запрашиваем. В дальнейшем все, конечно, будет зависеть от динамики ставки Центрального банка», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что ее будет необходимо скорректировать только в случае непредвиденного изменения ключевой ставки Банка России. По словам Моисеева, сумма в 89 миллиардов должна быть достаточна для ближайших трех лет финансирования программы.

Другая программа льготного получения жилья продолжает работать в Российской Федерации. «Семейная ипотека» была продлена до конца 2023 года.

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