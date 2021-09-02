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Paramount Pictures отложила выход двух фильмов с Томом Крузом
Общество
Paramount Pictures отложила выход двух фильмов с Томом Крузом
Global Look Press  /  Alex Edelman/The Photo Access

Лос-Анджелес, 2 сентября. Американская киностудия Paramount Pictures перенесла премьеру сиквела «Топ Ган: Мэверик» и седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом на 2022 год.

Продолжение истории о непревзойденном пилоте Мэверике выйдет в прокат 27 мая 2022 года, а новые приключения агента ЦРУ Итана Ханта зрители увидят 30 сентября 2022 года. Вместе с этими фильмами киностудия перенесла релиз комедии «Чудаки навсегда» на 4 февраля 2022 года, сообщает Deadline.

Очевидно, перенос важных премьер связан с эпидемиологической ситуацией в США, Европе и Китае из-за коронавируса. По последним данным, только 67% американцев считают поход в кинотеатр безопасным. Речь идет о потенциальной аудитории блокбастеров с Томом Крузом.

Ранее Netflix сообщил о планах снять комедию с Эдди Мерфи и Джоной Хиллом. Темой фильма станут семейные отношения и поиск любви в современном мире.

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