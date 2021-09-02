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Ливия и Египет договорились о расширении сотрудничества
Весь мир
Ливия и Египет договорились о расширении сотрудничества
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 2 сентября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба на встрече с послом Египта в Ливии Тамером Мустафой обсудил перспективы отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина.

Переговоры состоялись накануне в ливийской столице. Стороны поговорили о путях расширения сотрудничества. Они также рассмотрели ряд документов, представляющих взаимный интерес.

Дабиба и Мустафа согласились с важностью продолжения работы по укреплению стратегического партнерства.

«Премьер-министр подчеркнул глубину отношений между двумя странами», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь египетский посол подтвердил стремление Каира обеспечить все аспекты поддержки ПНЕ. Он указал на необходимость дальнейших контактов для открытия более широких перспектив сотрудничества.

В последние месяцы отношения между Триполи и Каиром развиваются в положительном направлении. Позитивным толчком стал визит премьер-министра республики Мустафы Мадбули в Ливию 20 апреля.

На прошлой неделе египетский посол договорился с руководством телекоммуникационного холдинга о создании совместного предприятия для полной цифровой трансформации.

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