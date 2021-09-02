Герасимов проверил готовность ВС РФ к участию в маневрах «Запад-2021»

Нижний Новгород, 2 сентября. Начальник Генштаба ВС РФ, первый замглавы Минобороны России Валерий Герасимов проверил готовность солдат перед маневрами «Запад-2021».

Он изучил боеготовность военнослужащих и учебно-материальной базы в Нижегородской области к предстоящим стратегическим учениям «Запад-2021». Во время своего посещения Герасимов прослушал доклады о подготовке к проведению маневров, изучил объекты общевойскового полигона Мулино, оценил практические действия личного состава. Заместитель министра обороны также изучил перспективные образцы техники связи.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проинспектируют ход маневров «Запад-2021». Совместные тренировки развернутся от Калининграда до Владивостока на различных полигонах в двху странах.