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Герасимов проверил готовность ВС РФ к участию в маневрах «Запад-2021»

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:20
Армия
Герасимов проверил готовность ВС РФ к участию в маневрах «Запад-2021»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Нижний Новгород, 2 сентября. Начальник Генштаба ВС РФ, первый замглавы Минобороны России Валерий Герасимов проверил готовность солдат перед маневрами «Запад-2021».

Он изучил боеготовность военнослужащих и учебно-материальной базы в Нижегородской области к предстоящим стратегическим учениям «Запад-2021». Во время своего посещения Герасимов прослушал доклады о подготовке к проведению маневров, изучил объекты общевойскового полигона Мулино, оценил практические действия личного состава. Заместитель министра обороны также изучил перспективные образцы техники связи.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проинспектируют ход маневров «Запад-2021». Совместные тренировки развернутся от Калининграда до Владивостока на различных полигонах в двху странах.

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Все новости / Армия / Герасимов проверил готовность ВС РФ к участию в маневрах «Запад-2021»
учения герасимов запад-2021
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