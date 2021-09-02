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Владивосток может принять летние Олимпийские игры 2036 года
Спорт
Владивосток может принять летние Олимпийские игры 2036 года
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 2 сентября. Российский олимпийский комитет может подать заявку в МОК на проведение летней Олимпиады 2036 года во Владивостоке.

Желание попробовать провести соревнования такого глобального масштаба выразил мэр дальневосточного города Константин Шестаков. Градоначальник считает, что с помощью Олимпиады Владивосток может обзавестись новейшей инфраструктурой, которая в будущем может быть использована местными жителями.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — приводит слова Шестакова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти точно подадут заявку на проведение летних Олимпийских игр в России. Санкт-Петербург и Казань являются фаворитами в списке возможных мест проведения соревнований в 2036 году.

Пловчиха Валерия Шабалина стала второй на дистанции 100 метров на спине на летних Паралимпийских играх в Токио. Девушка преодолела расстояние за за 1 минуту 6,85 секунды.

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