Европа готовится к очередному миграционному кризису. На этот раз из-за Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана продолжает раскалывать Европу. Помимо опасений в надежности такого военного союзника и партнера, как Соединенные Штаты, в странах ЕС назрел крайне острый вопрос о миграционных потоках, которые неизбежно хлынут с Востока на Запад.

Дискуссия по поводу миграции и того, что с ней делать, была вынесена на общеевропейский уровень на XVI Международный стратегический форум Евросоюза. На нем присутствовали премьер-министры и главы министерств внутренних дел ЕС. Поэтому его позицию можно считать официальной и общей для практически всего Евросоюза. И позицию эту максимально четко высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, ЕС «не нужны новоприезжие вместо граждан, которые уже живут здесь, просто с математической точки зрения. Если приглашать людей из-за пределов Европы, то изменится ее культурная идентичность».

Венгрия, к слову, в этом смысле весьма показательна. Еще в 2018 году Национальное собрание (парламент) этой страны одобрило пакет законов, которые «запретили работу НКО, поддерживающих въезд в страну мигрантов». За эти законы тогда проголосовало 159 парламентариев, а против только пять.

Понятно, что Венгрия постоянно подвергается критике со стороны других членов Евросоюза и за консерватизм, и за ксенофобию, и за коррупцию. Но в данном случае, кажется, Виктор Орбан максимально четко выразил позицию европейского большинства. С аналогичными заявлениями выступили и представители Словении и Австрии.

Впрочем, нашлись и те, кто был «разочарован» итогами Международного стратегического форума. Так, об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, а также он отметил:

«Мы не можем притворяться, будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя ее цели и задачи».

Однако, судя по всему, Сассоли был, что называется, в подавляющем меньшинстве.

Впрочем, до определенных вещей европейские политики все же договорились. Например, поддержать, в том числе финансово, соседствующие с Афганистаном страны. Участники форума договорились, что «ЕС также будет сотрудничать с этими странами, с тем чтобы предотвратить нелегальную миграцию из региона, укрепить потенциал по контролю над границами и не допустить незаконного провоза мигрантов и торговли людьми». Если говорить проще, то Европа очень хочет откупиться от мигрантов. Речь идет о сумме в 600 миллионов евро.

Но тут стоит посмотреть, кто граничит с Афганистаном, чтобы понять, куда ЕС хочет вложить деньги. А это, например, Иран и Пакистан. Последний, кстати, активно поддерживал «Талибан»1 (организация является террористической и запрещена на территории РФ) все эти годы. Еще есть небольшой участок границы с Китаем, которому явно ни мигранты из Афганистана, ни европейские деньги не нужны. Ну и страны ОДКБ: Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. Но эти государства тоже не в восторге от миграционных потоков, да к тому же они куда теснее связаны с Россией, нежели с Европой. В том числе и на уровне официальных договоров. Ну и в целом у них самих огромное количество граждан — трудовые мигранты. Куда им афганцев?

Есть, конечно, еще небольшой участок границы с Кашмиром… Но это вообще отдельная и сложная история. Просто стоит сказать, что финансирование Кашмира со стороны ЕС хоть по какому-то вопросу, от мигрантов до экологии или культуры, автоматически вызовет огромный международный скандал. Против будут Индия, Пакистан и Китай. А там и все остальные подключатся.

ФБА «Экономика сегодня» /

Есть вариант вливать деньги в гуманитарные программы самого Афганистана. Правда, за 20 лет западной «миротворческой операции» эта страна прекрасно зарекомендовала себя как финансовая черная дыра. Только США потратили на свою деятельность в этой стране 778 миллиардов долларов. Чтобы было, с чем сравнивать, скажем только, что ВВП Украины в 2020 году по данным МВФ равнялся 544 миллиардам долларов.

То есть теоретически за эти американские деньги за 20 лет можно было превратить Афганистан в совершенно другое государство с абсолютно иным качеством жизни. Но с самого начала что-то пошло кардинально не так. В итоге за все годы в этой стране организовалось только насквозь коррумпированное правительство, откровенно недееспособная регулярная армия, а про качество жизни, которое для абсолютного большинства населения как было на уровне XV–XVI веков, так там и осталось, лучше вообще тактично промолчать.

При этом уже сейчас ряд экспертов предостерегает власти ЕС от того, чтобы вкладывать хоть что-то в Афганистан. Так, по словам немецкого специалиста по исламизму Ахмада Мансура, «каждый евро, выделенный на помощь Афганистану, направится прямиком в казну талибов».

В этих словах есть определенная логика. Но что еще делать Европе — не очень понятно. Ряд аналитиков полагает, что сейчас чиновники ЕС попытаются переложить ответственность и перевести миграционные потоки на США. Но попытками это все и ограничится. Штаты на другом континенте и совершенно не горят желанием принимать тысячи афганцев.

Стоит просто напомнить, что в 2016 году на тот момент американский президент Барак Обама «от щедрот своих» выделил квоту на сирийских беженцев в размере десяти тысяч человек. Для сравнения: Германия за 2015 год приняла 428 500 сирийских беженцев и 1 091 894 беженца с Ближнего Востока в целом.

Федеральное агентство новостей / STR / Sayed Mominzadah / Xinhua

Собственно, эти миллионы из Сирии, Ливии, Ирака и других государств, охваченных «арабской весной», и привели к тому, что вошло в историю как европейский миграционный кризис. Последствия этого кризиса Европа расхлебывает до сих пор, поскольку выходцы с Ближнего Востока совершенно не желают интегрироваться в европейское общество и перенимать европейские ценности. Более того, этим ценностям данное сообщество периодически открыто противостоит. В том числе с подручными средствами вроде ножей. Понятно, что еще пара сотен тысяч, а то и миллионов афганцев (а население этой страны на момент начала 2021 года было более сорока миллионов человек), только усугубит кризисное состояние в социальной политике ЕС.

В этом отношении, кстати, снова наиболее конструктивной позицией отличается Россия, которая готова участвовать в программах восстановления Афганистана. Да, для многих жизнь под властью «Талибана» будет не сахар, но именно поэтому в стране нужно восстанавливать хотя бы самый минимальный уровень жизни, тем самым уменьшая миграционные потоки, в первую очередь — нелегальные. Потому что это проблема и для России. Впрочем, у нас как раз шансов справиться с данной ситуацией куда больше, чем у ЕС.

Отношение к нам в Афганистане все же лояльнее, невзирая на советскую миротворческую операцию. Во-первых, она была давно. А во-вторых, Советская Россия действительно много хорошего построила в Афганистане. То есть определенный кредит доверия к нам в этой стране есть. А значит, Россия действительно может улучшить жизнь обычных афганцев настолько, чтобы они передумали куда-то массово уезжать.

А к Западу в Афганистане отношение совершенно иное. В ЕС это, кажется, прекрасно понимают. Именно из этого понимания и проистекает ужесточение миграционной политики и предложение «засыпать деньгами» тех, кто сможет отвести от Европы миграционные волны и принять удар на себя.

1 Организация запрещена на территории РФ.