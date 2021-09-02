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Мантуров допустил включение учителей в программу выдачи льготных автокредитов

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:10
Экономика
Мантуров допустил включение учителей в программу выдачи льготных автокредитов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 2 сентября. Минпромторг РФ рассматривает возможность включить учителей в число участников программы льготного автокредитования, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

На данный момент участниками льготных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут стать работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, россияне, которые приобретают машину впервые и те, кто сдают свое авто старше шести лет в trade-in.

Мантуров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что до конца 2021 года программу выдачи льготных автокредитов не будут возобновлять.

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