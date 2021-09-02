Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 16:11
16:08
Экономика
Пользователи по всему миру зафиксировали сбои в работе Instagram
16:04
Общество
Певица Валерия показала фотографию времен начальной школы
16:03
Общество
Шугалей раскрыл истинную причину пребывания американцев в Афганистане
16:02
Общество
Сильные ливни с градом в ближайшие сутки обрушатся на Дагестан
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
16:00
Весь мир
«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
15:59
Политика
Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
15:56
Происшествия
Названа вероятная причина крушения вертолета у острова Мудьюг
15:55
Общество
Президент России высказался об оттоке населения с Дальнего Востока
15:53
Происшествия
Суд приговорил напавшего на россиян в Стамбуле турка к 36 годам тюрьмы
Все новости

«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
Весь мир
«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Более восьми тысяч россиян, согласно данным пограничной службы ФСБ РФ, посетили Сирию в первом квартале 2021 года. Некоторое количество приезжающих — путешественники, но их пока очень мало.

По словам главы Министерства туризма Сирии Мухаммада Рами Мартини, туристическому сектору республики за годы конфликта был нанесен большой ущерб. Для посещения недоступны многие исторические достопримечательности. Кроме того, экономическая блокада и санкции Запада создают множество сопутствующих проблем. Например, есть сложности с перевозкой топлива, происходят перебои электроснабжения, что не может не отразиться на туристическом секторе.

Тем не менее, туристу уже сейчас есть чем себя занять и что посмотреть в Сирии, а в подкасте «ФАН повсюду» специальный корреспондент ФАН Алексей Буров рассказывает, что нужно знать путешественнику в арабской республике.

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Что нужно, чтобы отправиться в отпуск в Сирию и как быть с жильем?

В какое время года лучше посетить республику?

Можно ли в САР рассчитываться картой и где лучше обменять наличные?

А что с интернетом?

Особенности такси в Сирии.

Что попробовать из еды и куда пойти развлекаться?

Что посетить кроме Дамаска?

Есть ли проблемы с видео- и фотосъемкой, и как лучше одеваться?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
сирия туризм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru