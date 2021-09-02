«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии

Более восьми тысяч россиян, согласно данным пограничной службы ФСБ РФ, посетили Сирию в первом квартале 2021 года. Некоторое количество приезжающих — путешественники, но их пока очень мало.

По словам главы Министерства туризма Сирии Мухаммада Рами Мартини, туристическому сектору республики за годы конфликта был нанесен большой ущерб. Для посещения недоступны многие исторические достопримечательности. Кроме того, экономическая блокада и санкции Запада создают множество сопутствующих проблем. Например, есть сложности с перевозкой топлива, происходят перебои электроснабжения, что не может не отразиться на туристическом секторе.

Тем не менее, туристу уже сейчас есть чем себя занять и что посмотреть в Сирии, а в подкасте «ФАН повсюду» специальный корреспондент ФАН Алексей Буров рассказывает, что нужно знать путешественнику в арабской республике.

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В выпуске:

Что нужно, чтобы отправиться в отпуск в Сирию и как быть с жильем?

В какое время года лучше посетить республику?

Можно ли в САР рассчитываться картой и где лучше обменять наличные?

А что с интернетом?

Особенности такси в Сирии.

Что попробовать из еды и куда пойти развлекаться?

Что посетить кроме Дамаска?

Есть ли проблемы с видео- и фотосъемкой, и как лучше одеваться?

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