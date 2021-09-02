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Путин призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:03
Политика
Путин призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Владивосток, 2 сентября. Развитие Дальнего Востока необходимо осуществлять, исходя из более отдаленной стратегической перспективы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание по социально-экономическому развитию ДФО. Путин подчеркнул, что нужно ставить амбициозные цели по дальневосточному региону.

«Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что президент России посетил экономический форум во Владивостоке. Работа площадок форума продлится со 2 по 4 сентября.

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