Путин призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока

Владивосток, 2 сентября. Развитие Дальнего Востока необходимо осуществлять, исходя из более отдаленной стратегической перспективы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства проводит совещание по социально-экономическому развитию ДФО. Путин подчеркнул, что нужно ставить амбициозные цели по дальневосточному региону.

«Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что президент России посетил экономический форум во Владивостоке. Работа площадок форума продлится со 2 по 4 сентября.