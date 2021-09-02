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Путин поручил оказать помощь жителям Дальнего Востока в реабилитации после COVID-19

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 13:06
Общество
Путин поручил оказать помощь жителям Дальнего Востока в реабилитации после COVID-19
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 2 сентября. Дальнему Востоку не хватает мощностей для реабилитации после коронавируса. Местным жителям необходимо оказать помощь, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства считает, что действующая модель развития здравоохранения не подходит для регионов Дальневосточного федерального округа, где много малонаселенных районов. Путин призвал оказать помощь жителям Дальнего Востока в реабилитации после COVID-19.

Российский лидер 2 сентября проводит совещание по социально-экономическому развитию ДФО. По дальневосточному региону необходимо ставить амбициозные цели и решать самые смелые задачи, подчеркнул Путин.

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путин реабилитация коронавирус
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