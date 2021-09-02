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Глава ФЗНЦ объяснил, почему американцы запретили проводить съемку в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:58
Политика
Глава ФЗНЦ объяснил, почему американцы запретили проводить съемку в аэропорту Кабула
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 сентября. Американцы, контролирующие аэропорт Кабула, запретили осуществлять съемку из-за повсеместных разрушений и грязи, сообщил социолог Максим Шугалей.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей посетил Афганистан, чтобы лично узнать, какая обстановка складывается в республике. Он пообщался с местными жителями и представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Социолога поразило, какой хаос устроили американцы в аэропорту города Кабул.

«Везде валялся разорванный багаж, одежда людей, которые пытались уехать. Там была жуткая грязь, антисанитария, везде сидели там. Солдаты контролировали на тот момент аэропорт», — сказал Максим Шугалей во время брифинга в медиацентре «Патриот».

Глава ФЗНЦ уточнил, что около аэропорта располагалось два блокпоста, а далее на площади находились 200-300 человек, желающие покинуть страну и получить убежище за границей. Шугалей добавил, что первыми жертвами прогремевших взрывов стали именно люди на площади.

Как сообщалось ранее, Максим Шугалей проводил социологическое исследование в Афганистане и вернулся в Россию 1 сентября. Социолог признался, что собрал большой материал о «Талибане», который предстоит изучить и проанализировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан шугалей
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