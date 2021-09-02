Триполи, 2 сентября. Перестрелки в центре столицы способствуют краху в сфере безопасности и подрывают стабильность в стране за несколько месяцев до всеобщих выборов. Об этом пишут местные СМИ.

Наблюдатели отмечают, что подстрекательства к насилию и вооруженные столкновения в последнее время усилились. Это происходит на фоне подготовки к избирательному процессу, запланированному на 24 декабря.

Во вторник, 31 августа, в центре Триполи произошла перестрелка между боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности, и членами «Батальона объединенной силы».

Очевидцы сообщили, что пикапы с вооруженными людьми появились на улице, где расположено здание Управления административного контроля. Между атаковавшими и группой, которой поручено охранять правительственное ведомство, завязался бой. В результате — несколько раненых среди двух сторон конфликта, один автомобиль сгорел.

Глава управления Сулейман аш-Шанти сообщил, что столкновения в штаб-квартире правительственного учреждения в центре Триполи произошли на фоне спора о руководстве ведомства. Он сказал, что нападавшие связаны с его заместителем Халедом Дау.

По словам чиновника, назначение на должности осуществляли два разных политических образования. Это и спровоцировало разногласия.

Руководитель ведомства отметил, что поступок его заместителя и тех, кто стоит за ним, стал неожиданностью. Он сообщил, что нападавшие использовали тяжелое оружие. Случившееся напугало работников учреждения и жителей района.

«Я подтверждаю, что среди сотрудников царят паника и страх в результате нападения на Управление административного контроля», — добавил Аш-Шанти.

Он обратился к компетентным судебным органам с просьбой арестовать Халеда Дау. Последний предпринял шаги для того, чтобы атаковать здание ведомства и навредить тем, кто находится там в рабочее время.

Аш-Шанти подтвердил, что в стране, где менее чем через четыре месяца пройдет плебисцит, складывается небезопасная ситуация.

Национальный комитет по правам человека Ливии осудил произошедшие столкновения. Он считает, что действия группировок представляют угрозу для жизни горожан и чиновников.

Несмотря на прогресс, достигнутый на политическом уровне, ситуация с безопасностью остается чрезвычайно хрупкой. На западе североафриканской страны вспыхивают конфликты между вооруженными формированиями. Боевики продолжают делить территорию, влияние и контроль над государственными учреждениями. Кроме того, в Феццане активизировались террористы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в июне опубликовал документальный фильм, в котором предупредил о формировании в Ливии новой зоны нестабильности. По его словам, низкий уровень безопасности в стране способствует распространению террористической угрозы. Африканские боевики используют государство в качестве транзитного пункта на пути в Европу.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

1 Организация запрещена на территории РФ.