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Миронов предложил ужесточить законодательство по отношению к мигрантам
Общество
Миронов предложил ужесточить законодательство по отношению к мигрантам
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Москва, 2 сентября. По заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проблема въезда мигрантов на территорию России затруднительна и к компетенции Кремля не относится.

Такой комментарий Песков дал в ответ на просьбу бизнесменов позволить частным компаниям самим оформлять мигрантам разрешения на работу и оплачивать сопутствующие расходы. Подробнее — в материале «Русские онлайн».

Пока бизнесмены хотят заполучить неограниченный доступ к выгодной рабочей силе, а в Кремле пытаются сохранить нейтралитет, мигранты выводят из России миллиарды. Ежегодно эта сумма составляет уже 13 млрд долларов — это данные за 2019 год.

Почти треть суммы, 4,7 млрд, ушла в Узбекистан, на втором месте Таджикистан — 2,6 млрд долларов. Это примерно треть таджикского ВВП. «Благодарностью» от гостей для россиян являются массовые беспорядки и ухудшение криминальной обстановки. Например, в Москве драки стали настолько частыми, что столичные власти провели жесткие полицейские рейды, а мэр Сергей Собянин заявил, что «таким гостям мы не рады».

Кроме того, недовольство россиян растет.

«За счет своих граждан наша страна содержит бывшие республики. Работодателям выгодно нанимать приезжих за копейки, в то время как в стране своих четыре миллиона безработных россиян. Эту благотворительность надо прекращать. Мне в интернет-приемную пишут, что дворником уже не устроиться: все места заняты приезжими», — комментирует ситуацию депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он предложил ввести налог на денежные переводы мигрантов, а также визовый режим для стран Средней Азии.

«России пора перестать быть щедрой страной для всех, кроме собственных граждан. Поток приезжих растет год от года и уже стал национальной угрозой», — подчеркнул политик.  

Ранее ФАН рассказывал, что мигранты устроили драку с ножами и вилками в кафе Петербурга.

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мигранты россия песков
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