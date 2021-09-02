Сильные наводнения привели к гибели 82 человек в Турции

Анкара, 2 сентября. В результате наводнений в Турции погибли 82 человека. Такой информацией поделилось управление по чрезвычайным ситуациям.

Жертвами наводнений стали 71 человек в городе Кастамону, десять граждан погибли в Синопе, один — в Бартыне, отмечают в турецком ведомстве.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил зонами стихийного бедствия пострадавшие от наводнений районы Турции. В провинциях идут поисково-спасательные работы, в которых участвуют свыше 4,6 тыс. человек.

Туристический сезон в Турции завершат раньше обычного из-за наблюдающейся нехватки отдыхающих и эпидемиологической ситуации. Многие отели рассматривают вариант о досрочном закрытии.